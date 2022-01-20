Вспышка коронавируса зарегистрирована в Серовской городской больнице

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Серовской городской больнице
Вспышка коронавируса зарегистрирована в Серовской городской больнице
Сегодня, 17:21Коронавирус COVID-19Фото: Pixabay
Управление Роспотребнадзора проводит расследование вспышки COVID-19 в Серовской городской больнице.

На 20 января в медицинском учреждении выявлено 38 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов неврологического отделения. У одного из них зарегистрирован новый штамм «омикрон».

В ходе расследования сотрудниками Роспотребнадзора выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, допуск к работе сотрудников, не завершивших курс вакцинации против коронавируса. Медучреждению было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

На данный момент отделение закрыто, прием больных не ведется. На больницу и ее должностных лиц будут составлены протоколы об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сюжеты:
Коронавирус
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