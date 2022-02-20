Заболеваемость COVID-19 снижается в Свердловской области

За время пандемии инфекция диагностирована у 316,4 тысячи жителей региона. C 19 по 20 февраля из больниц выписано чуть больше тысячи свердловчан, всего от COVID-19 излечилось 209,2 тысячи свердловчан. Также за последние 24 часа зарегистрировано девять смертельных случаев, общее число умерших достигло 10 197 человек.
По России за сутки коронавирус подтвержден у 170,6 тысячи пациентов, за время пандемии зарегистрировано 15,3 миллиона случаев заболевания. Также оперштаб сообщает о 147,2 тысячи выздоровевших и 745 умерших россиянах за сутки.