Аграновский: Прививать подростков можно только после полного цикла испытаний вакцины

Аграновский: Прививать подростков можно только после полного цикла испытаний вакцины

Аграновский: Прививать подростков можно только после полного цикла испытаний вакцины

Сегодня, 18:48
Коронавирус COVID-19
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Вакцинировать детей и подростков от COVID-19 можно будет только после того, как препарат пройдет все испытания и регистрацию. При этом результаты тестов необходимо опубликовать в широком доступе. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Аграновский рассказал, что подростки заражаются друг от друга во время тесного общения в стенах школы, после чего становятся распространителями инфекции. При этом, по словам ученого, дети болеют чаще, чем взрослые, но не так тяжело, пишет NEWS.ru.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил журналистам, что вакцинация детей и подростков будет проводиться сразу же после окончания испытаний вакцины и сезонных прививок от гриппа. Однако позже Минздрав опроверг это заявление, подчеркнув, что данная информация не соответствует действительности.

Вирусолог также отметил, что с родителями, выступающими против вакцинации, нужно обязательно проводить разъяснительные беседы с целью убедить сделать прививку от ковида своему ребенку. Он пояснил, что проблема эта весьма чувствительна, так как, если даже некоторые врачи не понимают принципа действия вакцин, не знают основ эпидемиологии и выступают против прививок, то чего же ждать от родителей? И именно поэтому проводить подобные информационные беседы очень важно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы