Еще 615 новых случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области

В России за минувшие сутки выявлено 27 тысяч случаев коронавируса. Отмечается, что у 2,1 тысячи человек болезнь протекает без выраженных симптомов. Всего в стране зарегистрировано 10,24 миллиона случаев. При этом количество выписанных достигло 9,01 миллиона человек. Из них за сутки после лечения выписаны 30 тысяч человек. За сутки также подтверждено 1019 смертей. В общей сложности с начала пандемии умерли 298,2 тысячи человек.