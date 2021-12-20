Еще 615 новых случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области

Еще 615 новых случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
Еще 615 новых случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
Сегодня, 14:14Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
За минувшие сутки с 19 по 20 декабря в Свердловской области подтверждено 615 новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых случаев подтверждено в Екатеринбурге. На город приходится 201 случай заражения. Остальные заболевшие проживают в других муниципалитетах региона.

Всего число заболевших с начала пандемии составляет 192,4 тысячи человек, сообщает оперштаб Свердловской области.

Отмечается, что 515 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них 336 помещены в реанимацию, в том числе 266 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество больных в состоянии средней тяжести составляет 3,1 тысячи человек.

Из больниц по выздоровлению выписан 451 человек. Всего вылечившихся насчитывается 165,9 тысячи человек.

Также подтверждено 33 летальных случая. Всего умерших в регионе от коронавируса насчитывается 9 091 человек.

В России за минувшие сутки выявлено 27 тысяч случаев коронавируса. Отмечается, что у 2,1 тысячи человек болезнь протекает без выраженных симптомов. Всего в стране зарегистрировано 10,24 миллиона случаев. При этом количество выписанных достигло 9,01 миллиона человек. Из них за сутки после лечения выписаны 30 тысяч человек. За сутки также подтверждено 1019 смертей. В общей сложности с начала пандемии умерли 298,2 тысячи человек.

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