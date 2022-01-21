Куйвашев рассказал о причинах отказа в найме соискателям без прививки от COVID-19

С таким вопросом к главе региона обратился свердловчанин в Instagram. Отвечая на вопрос подписчика, Евгений Куйвашев сослался на федеральный закон об иммунопрофилактике, который дает работодателю такое право. В частности, если реь идет о профессиях, которые связаны с высоким риском заболевания — это государственные и муниципальные служащие, работники образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы энергетики и ЖКХ и так далее.