Из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом

Из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом
Из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом
Сегодня, 14:33Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Коронавирус выявили у сотрудника лагеря под Нижним Тагилом во время подготовки к заезду перед второй сменой, которая должна была начаться в ближайшие дни. Руководство «Звёздного» приняло решение временно остановить работу оздоровительного комплекса.

Сейчас в лагере проводится дезинфекция. После всех необходимых предпринятых мер лагерь вновь откроется в штатном режиме.

В региональном оперштабе по контролю за распространением коронавируса сказали, что в соответствии с санитарными требованиями у сотрудников брали тесты на ПЦР. Это позволило выявить заражённого коронавирусом своевременно и не допустить распространения заболевания. Определили круг контактных лиц.

Напомним, подобный случай в «Звёздном» уже был. В 2020 году незадолго до начала учебного года у сотрудника лагеря был выявлен COVID-19. Карантин тогда пришлось соблюдать 130 школьникам.

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