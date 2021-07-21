Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 будет установлена в ТЦ Екатеринбурга

Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 будет установлена в ТЦ Екатеринбурга
Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 будет установлена в ТЦ Екатеринбурга
Сегодня, 12:09Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Электронные табло для записи на прививку будут установлены в пунктах вакцинации торговых центров Екатеринбурга.

Благодаря электронной записи можно будет избежать очередей на прививку, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

В настоящее время екатеринбуржцы стоят в многочасовых очередях за вакцинацией, так как в городе это является самым простым способом привиться.

Также Креков сказал, что в регионе пока обязательная вакцинация не вводится. Оперштаб изучил возможность введения QR-кодов для посещения заведений общепита, но решил, что на данный момент внедрять эту меру не стоит.

Напомним, студенты УрГЭУ пожаловались на то, что с 1 сентября 2021 года тех, кто не вакцинируется, будет запрещено допускать к занятиям. При этом дистант для непривитых студентов не рассматривается. А студенты УрФУ без сертификата о вакцинации или справки о наличии антител могут не быть допущенными к проживанию в общежитии.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусЕкатеринбург
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