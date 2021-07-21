На проблемы с тестированием на COVID-19 пожаловалась екатеринбурженка Куйвашеву

Преподаватель УрГЭУ из Екатеринбурга, являющаяся кандидатом педагогических наук, написала письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме женщина рассказала о проблемах, связанных с тестами на COVID-19, написала о случившейся ситуации в своей семье, а также задала ему ряд вопросов.

У её 35-летней дочери и зятя 9 июля 2021 года поднялась температура, а также возникли проблемы с обонянием. Они вызвали на дом участкового врача, сообщает «КП-Екатеринбург». По словам женщины, пишущей письмо, врач пришёл на следующий день, 10 июля. После осмотра пациентов он сказал, что у супругов признаки коронавируса, но сейчас он диагностирует ОРВИ. Дочери сказали позвонить в ГБ № 20 воскресенье, чтобы на понедельник вызвать специалистов для взятия ПЦР-теста. Однако дочь не смогла дозвониться до медучреждения. Тогда она позвонила в скорую, где ей и её мужу порекомендовали самим идти в поликлинику для сдачи теста. Но супруги остались дома, решив, что они могут быть потенциально опасными для людей. Врача из поликлиники № 3 получилось вызвать лишь с помощью общероссийской «горячей линии». Однако анализ для теста прибывший врач не сделал, утверждая, что есть распоряжение «сверху», из-за которого анализ, сделанный в «домашних» условиях, будет считаться недействительным. В итоге, чтобы понять, есть у них COVID-19 или нет, жене и мужу пришлось сдать ПЦР-тест платно. Женщина в письме задала губернатору области несколько вопросов. В том числе, она спросила, почему людям приходится сдавать анализ на коронавирус на свои средства, хотя это должно делаться бесплатно. Также преподаватель поинтересовалась о негласном велении делать тест некоторым жителям в последнюю очередь, к примеру, молодым людям и болеющим в лёгкой форме. В минздраве Свердловской области сказали, что анализы гражданам делают по направлению их лечащего врача или врача-специалиста, если есть соответствующие медицинские показания. Разделения при проведении анализов по возрасту и полу нет. Напомним, руководство одной из уральских птицефабрик вынудило сотрудников два раза сдавать ПЦР-тесты за свой счёт, чтобы выйти на работу после отпуска или длительного отсутствия. По словам администрации фабрики, все расходы будут компенсированы. Роспотребнадзор: все прибывшие из-за рубежа россияне будут сдавать два COVID-теста

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