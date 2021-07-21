Введение обязательной вакцинации отложено в Свердловской области

Введение обязательной вакцинации отложено в Свердловской области
Введение обязательной вакцинации отложено в Свердловской области
Сегодня, 13:58Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Обязательная вакцинация для работников транспорта, торговли и сферы услуг властями региона не планируется.

20 июля 2021 года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков провёл совещание с главами торговых центров. На сегодняшний день привито уже более 40-45% работников многих торговых комплексов. Ещё месяц назад вакцинированных было не более 5-10%, рассказал Креков на брифинге.

Учитывая ситуацию в регионе обязательная вакцинация не планируется.

Также Креков добавил, что система QR-кодов уже разработана, но на данный момент она не требуется. Кроме того, сейчас планируют разрешить заселение в студенческие общежития только тем, у кого есть прививка.

Напомним, студенты УрГЭУ с 1 сентября 2021 года без вакцинации от коронавируса не будут допускаться до занятий.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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