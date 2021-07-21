Введение обязательной вакцинации отложено в Свердловской области

20 июля 2021 года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков провёл совещание с главами торговых центров. На сегодняшний день привито уже более 40-45% работников многих торговых комплексов. Ещё месяц назад вакцинированных было не более 5-10%, рассказал Креков на брифинге.
Учитывая ситуацию в регионе обязательная вакцинация не планируется.
Также Креков добавил, что система QR-кодов уже разработана, но на данный момент она не требуется. Кроме того, сейчас планируют разрешить заселение в студенческие общежития только тем, у кого есть прививка.
Напомним, студенты УрГЭУ с 1 сентября 2021 года без вакцинации от коронавируса не будут допускаться до занятий.