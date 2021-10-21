Вторые сутки в Свердловской области фиксируется свыше 600 вновь заболевших COVID-19

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в регионе равно 610. За все время пандемии общее число заболевших составляет более 150,5 тысяч свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил почти 36,5 тысяч человек. Суммарное количество заболевших составляет на 21 октября 8 миллионов 131 тысячу россиян.