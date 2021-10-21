Вторые сутки в Свердловской области фиксируется свыше 600 вновь заболевших COVID-19

Исторический максимум по заболевшим коронавирусом побит в Свердловской области.
Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в регионе равно 610. За все время пандемии общее число заболевших составляет более 150,5 тысяч свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил почти 36,5 тысяч человек. Суммарное количество заболевших составляет на 21 октября 8 миллионов 131 тысячу россиян.
В больницах находятся 1012 жителей Свердловской области, из них на поддерживающей терапии 586 человек, в том числе 486 подключены к аппаратам ИВЛ.
36 свердловчан с подтвержденным SARS-CoV-2 скончались.
Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии стало равно 7160 случаям. Коронавирус за сутки унес жизни 1036 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли 227389 человек.
Количество выписанных по выздоровлению свердловчан растет.
За последние сутки отрицательные результаты на коронавирус после болезни получили 407 свердловчан. В России еще 25,8 тысяч человек выписаны из стационаров.