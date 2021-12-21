Работать ресторанам и кафе в ночное время в Свердловской области разрешил Куйвашев

Меры по борьбе с коронавирусом возымели действие, сообщил в своем Instagram Евгений Куйвашев. Он отметил, что заболеваемость пошла на снижение, а также разгрузился коечный фонд.
Поэтому, взвесив все «за» и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код. Ещё одно решение — с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR, заявил Куйвашев.
Он добавил, что ситуация с заболеваемостью будет постоянно контролироваться и в случае ее ухудшения ограничения снова будут введены, не дожидаясь наступления 20 января.