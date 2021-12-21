Работать ресторанам и кафе в ночное время в Свердловской области разрешил Куйвашев

Работать ресторанам и кафе в ночное время в Свердловской области разрешил Куйвашев
Работать ресторанам и кафе в ночное время в Свердловской области разрешил Куйвашев
Сегодня, 13:34Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Работать в ночное время кафе и ресторанам вновь можно в Свердловской области. Мера будет действовать с 22 декабря по 20 января. Однако войти туда можно будет только при предъявлении QR-кода.

Меры по борьбе с коронавирусом возымели действие, сообщил в своем Instagram Евгений Куйвашев. Он отметил, что заболеваемость пошла на снижение, а также разгрузился коечный фонд.

Поэтому, взвесив все «за» и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код. Ещё одно решение — с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR, заявил Куйвашев.

Он добавил, что ситуация с заболеваемостью будет постоянно контролироваться и в случае ее ухудшения ограничения снова будут введены, не дожидаясь наступления 20 января.

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Свердловская областьЕвгений КуйвашевзаболеваемостькоронавирусQR-код
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