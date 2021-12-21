Вакцинация детей от COVID-19 в России включена в календарь профилактических прививок

Детям ставить прививки планируется на добровольной основе и с письменного заявления родителей или законных представителей. Также в категорию приоритетных вошли студенты техникумов и вузов старше 18 лет.
Также в приоритетной категории находятся лица старше 60 лет, медики, преподаватели, а также жители городом-миллионников.
В национальный календарь входит 24 прививки по эпидпоказаниям и 19 профилактических.
Напомним, вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» была зарегистрирована в России 24 ноября. Этот препарат сделан на основе «Спутника V». Он также имеет два компонента, которые вводятся с интервалом в 21 день.