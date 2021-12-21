Вакцинация детей от COVID-19 в России включена в календарь профилактических прививок

В календарь профилактических прививок в России включена вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавируса. Соответствующий указ подписан министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Детям ставить прививки планируется на добровольной основе и с письменного заявления родителей или законных представителей. Также в категорию приоритетных вошли студенты техникумов и вузов старше 18 лет. Также в приоритетной категории находятся лица старше 60 лет, медики, преподаватели, а также жители городом-миллионников. В национальный календарь входит 24 прививки по эпидпоказаниям и 19 профилактических. Напомним, вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» была зарегистрирована в России 24 ноября. Этот препарат сделан на основе «Спутника V». Он также имеет два компонента, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцинация детей от коронавируса: чего ожидать в Тагиле и Свердловской области

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