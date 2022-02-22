В Москве применяют новый препарат для лечения COVID-19

В начале этого месяца Минздрав России зарегистрировал лекарственный препарат «Эсперавир». А неделю назад он стал доступен в больницах и аптеках столицы. Об этом пишет издание newizv.ru.
Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый отметил, что сейчас система здравоохранения загружена в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. При использовании этого препарата доказано сокращение риска госпитализации. Этот препарат может использоваться амбулаторно и давать нужный эффект.
Также Белый сказал, что молекула молнупиравира, вхоящая в состав «Эсперавира», воздействует на сам вирус и подавляет его распространение по всему организму. Препарат вносит ошибку в копирование вируса при воспроизводстве вирусной РНК. Поэтому лекарство эффективно уже в первые три-пять дней болезни.
Следует отметить, что впервые за всю историю пандемии у медиков появилась возможность выбора. Теперь лечить пациентов с коронавирусом можно препаратами «Фавипиравир» и «Эсперавир». При этом молекулы обоих лекарств воздействуют на вирус, пресекают его размножение и не допускают поражения внутренних органов. Отмечается, что в борьбе с ковидом нужна скорость действия, поскольку это позволяет избежать осложнений.
Врачи Москвы первыми использовали данный препарат и возлагают на него большие надежды. При комплексной терапии и под наблюдением специалиста результаты обнадеживают. На третьи–четвертые сутки вирус становится слабее и симптомы заболевания снижаются. Московские медики считают данный препарат приоритетным.
Отметим, что данный препарат выдается бесплатно больным по назначению врача.