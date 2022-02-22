В Москве применяют новый препарат для лечения COVID-19

Число заболевших новым штаммом коронавируса, омикроном, продолжает увеличиваться. Московские врачи начали использовать новый препарат против ковида противовирусного действия «Эсперавир», который основан на молекуле молнупиравира. Мировое сообщество признало его эффективным при лечении пациентов с ковидом.

В начале этого месяца Минздрав России зарегистрировал лекарственный препарат «Эсперавир». А неделю назад он стал доступен в больницах и аптеках столицы. Об этом пишет издание newizv.ru. Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый отметил, что сейчас система здравоохранения загружена в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. При использовании этого препарата доказано сокращение риска госпитализации. Этот препарат может использоваться амбулаторно и давать нужный эффект. Также Белый сказал, что молекула молнупиравира, вхоящая в состав «Эсперавира», воздействует на сам вирус и подавляет его распространение по всему организму. Препарат вносит ошибку в копирование вируса при воспроизводстве вирусной РНК. Поэтому лекарство эффективно уже в первые три-пять дней болезни. Следует отметить, что впервые за всю историю пандемии у медиков появилась возможность выбора. Теперь лечить пациентов с коронавирусом можно препаратами «Фавипиравир» и «Эсперавир». При этом молекулы обоих лекарств воздействуют на вирус, пресекают его размножение и не допускают поражения внутренних органов. Отмечается, что в борьбе с ковидом нужна скорость действия, поскольку это позволяет избежать осложнений. Врачи Москвы первыми использовали данный препарат и возлагают на него большие надежды. При комплексной терапии и под наблюдением специалиста результаты обнадеживают. На третьи–четвертые сутки вирус становится слабее и симптомы заболевания снижаются. Московские медики считают данный препарат приоритетным. Отметим, что данный препарат выдается бесплатно больным по назначению врача.

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