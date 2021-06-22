«Чистые» зоны в торговых центрах будут созданы для привитых свердловчан

Власти Свердловской области планируют ввести меры по поощрению граждан, которые привились от COVID-19. Общественные места предлагают поделить на «чистые» и «грязные», то есть для тех, кто вакцинировался и для тех, кто вакцину ещё не поставил.

Для того, чтобы определять, кто из граждан привился, а кто нет, необходима установка аппаратов, которые могут считывать QR-коды. Вице-губернатор Павел Креков даты введения такой меры не уточнил, сказав, что это будет зависеть от количества привившихся людей, сообщил «Царьград» в прямом эфире Е1. Также Креков добавил, что в отличие от первых двух волн COVID-19 нынешняя отличается, и прежде всего наличием вакцины. Общественные места не закроются, однако обязательная вакцинация для сотрудников подобных заведений. Помимо этого, не исключается возможность введения ограничений на работу невакцинированных граждан.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter