«Чистые» зоны в торговых центрах будут созданы для привитых свердловчан

Для того, чтобы определять, кто из граждан привился, а кто нет, необходима установка аппаратов, которые могут считывать QR-коды.
Вице-губернатор Павел Креков даты введения такой меры не уточнил, сказав, что это будет зависеть от количества привившихся людей, сообщил «Царьград» в прямом эфире Е1.
Также Креков добавил, что в отличие от первых двух волн COVID-19 нынешняя отличается, и прежде всего наличием вакцины. Общественные места не закроются, однако обязательная вакцинация для сотрудников подобных заведений.
Помимо этого, не исключается возможность введения ограничений на работу невакцинированных граждан.