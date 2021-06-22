Дополнительные койки развернут для больных коронавирусом в Нижнем Тагиле

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле организуют дополнительные места для больных COVID-19, рассказал заместитель губернатора Свердловской области по социальным вопросам Павел Креков. В данный момент по всей области задействованы 3483 койки.

Дополнительные койки планируют развернуть в больницах Нижнего Тагила, Екатеринбурга и ещё в нескольких муниципальных округах. По словам Крекова, в Нижнем Тагиле предполагается открывать места в городской больнице № 1. Также дополнительные мощности будут открыты в госпитале ветеранов войн и ещё в некоторых учреждениях, пишет Е1. Вице-губернатор также добавил, что ситуацию с загруженностью медучреждений немного облегчает сниженная обращаемость за медицинской помощью в летнее время. Напомним, недавно в Свердловской области развернули 708 коек для лечения заболевших COVID-19. Для этого был перепрофилирован областной госпиталь для ветеранов войн, а также ГКБ № 14 и ЦГКБ № 3 в Екатеринбурге. Кроме того, новые места появились в медицинских учреждения Кушвы и Верхней Пышмы.

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