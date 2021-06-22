О поощрениях за вакцинацию для свердловчан рассказал Павел Креков

Так, например, власти региона рассматривают возможность разделить общественные места на «чистые» зоны и «грязные» (для привитых и для непривитых). Для этого необходимо будет установить аппараты, которые считывают QR-коды, пишет Е1.
Когда эту меру введут, вице-губернатор не уточнил, однако заметил, что решение о введении будет зависеть от темпов вакцинации.
Также он добавил, что закрывать общественные места сейчас не будут, но персонал и таксисты подлежат обязательной вакцинации. Кроме того, возможно, для непривитых граждан введут ограничения на работу в ночное время. Этот опыт уже применяют в других городах.
Напомним, что в мае 2021 года количество заболевших COVID-19 резко возросло. Лагерь «Звёздный» временно приостановил работу, так как у одного из сотрудников лагеря выявили коронавирус. Сейчас там проводится дезинфекция. Также в Свердловской области были отменены общегородские выпускные и некоторые традиционные фестивали, например, Сабантуй и «Ночь музыки».