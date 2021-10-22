Появился еще один легальный способ получить QR-код свердловчанам без прививок

QR-код теперь могут получить и те жители Свердловской области, которые переболели коронавирусом «неофициально». Заказать пропуск можно будет на госуслугах после посещения врача.

О возможности получить QR-код людям с антителами к коронавирусу, заявил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Для этого свердловчанам предстоит принести лечащему врачу справку — доказать наличие в организме антител к COVID-19, пишет Znak. Бывает, что у человека находят большое количество антител, это означает, что он бессимптомно переболел. Тогда он обращается к врачу, который вносит пациента в специальный реестр, и тот получает QR-код, заявил Креков. Источник издания в Министерстве здравоохранения Свердловской области добавил, что справка будет считаться официальным документом. После того, как переболевший ее получит у участкового врача, свердловчанину придет QR-код в личном кабинете на госуслугах. Напомним, QR-коды стали обязательными для всех свердловчан, которые планируют посетить «чистые зоны». Сайт оперштаба сам принял решение о введение QR-кодов для уральских ТЦ и общепита

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