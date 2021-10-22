Появился еще один легальный способ получить QR-код свердловчанам без прививок

Появился еще один легальный способ получить QR-код свердловчанам без прививок
Появился еще один легальный способ получить QR-код свердловчанам без прививок
Сегодня, 19:50Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
QR-код теперь могут получить и те жители Свердловской области, которые переболели коронавирусом «неофициально». Заказать пропуск можно будет на госуслугах после посещения врача.

О возможности получить QR-код людям с антителами к коронавирусу, заявил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Для этого свердловчанам предстоит принести лечащему врачу справку — доказать наличие в организме антител к COVID-19, пишет Znak.

Бывает, что у человека находят большое количество антител, это означает, что он бессимптомно переболел. Тогда он обращается к врачу, который вносит пациента в специальный реестр, и тот получает QR-код, заявил Креков.

Источник издания в Министерстве здравоохранения Свердловской области добавил, что справка будет считаться официальным документом. После того, как переболевший ее получит у участкового врача, свердловчанину придет QR-код в личном кабинете на госуслугах.

Напомним, QR-коды стали обязательными для всех свердловчан, которые планируют посетить «чистые зоны».

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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