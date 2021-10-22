Вирусолог прокомментировал ввод новых рекомендаций по лечению COVID-19

В министерстве здравоохранения утвердили новые рекомендации по борьбе с коронавирусом и профилактике заболевания. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что необходимость обновления связана с распространением большого количества новых штаммов. Из старых препаратов в списке сохраняется «Арепливир».

Сайт newizv.ru цитирует слова исследователя методов лечения коронавируса Вениамина Зайцева-Фридштанда о том, что штаммы распространяются по миру с высокой скоростью. Пока в России фиксируют штамм «дельта», в Южной Америке — уже «мю». У «дельты», в отличие от уханьского штамма, период инкубации составляет только 3-4 дня, и он требует более агрессивных способов лечения. Из-за того что коронавирус активно мутирует, не все старые препараты могут с ним бороться. Так, из списка рекомендаций исключили противомалярийные препараты. Включили в перечень гормональные средства для ингаляций, противогрибковую терапию, препараты для профилактики проблем с ЖКТ. По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры пульмонологии Андрея Малявина, из старых препаратов в рекомендациях остается «Арепливир». В прошлом году исследования показали, что он эффективен против новых штаммов. Средство можно получить в больницах бесплатно после консультации с врачом. Наибольшая эффективность «Арепливира» отмечается в первые три-пять дней, затем она незначительно снижается. Как отметил Малявин, «Арепливир» (международное непатентованное название «Фавипиравир») добавлен во временные клинические рекомендации последних изданий. Некоторые позиции могут быть пересмотрены в связи с «лонг-ковидом» у некоторых пациентов. Так называют течение болезни, при котором вирус сохраняется длительное время. В этом случае, как рассказал Малявин, требуются повторные курсы. «Арепливир», как и любое эффективное средство, имеет побочки, среди которых гепатотоксичность. По словам эксперта, часто к ней приводит бесконтрольное употребление лекарства. Эффективность «Арепливира» может быть ниже, если начать его принимать на поздних сроках заболевания. Кроме того, как объяснил вирусолог, есть иммунодефицитные состояния, которые в принципе снижают эффективность вирусной защиты. Следует отметить, что при лечении коронавируса необходимо соблюдать комплексный подход. В первую очередь имеет значение квалификация врачей. В настоящее время в России более 1,2 млн человек борются с коронавирусом.

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