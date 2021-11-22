746 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Заболеваемость COVID-19 не снижается в Свердловской области

С 21 по 22 ноября в Екатеринбурге инфекция была диагностирована у 186 человек, также COVID-19 выявлен у пациентов в Нижнем Тагиле, Асбесте, Верхней и Нижней Салде, Кушве и других муниципалитетах региона.