О числе смертей среди привитых от COVID-19 свердловчан рассказали в Роспотребнадзоре

О числе смертей среди привитых от COVID-19 свердловчан рассказали в Роспотребнадзоре
О числе смертей среди привитых от COVID-19 свердловчан рассказали в Роспотребнадзоре
Сегодня, 17:30Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Летальных случаев среди вакцинированных жителей Свердловской области не зарегистрировано, заявили в Роспотребнадзоре.

В Свердловской области были зарегистрированы только случаи смерти от сопутствующих заболеваний среди привитого населения, рассказал на брифинге главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

На данный момент уровень заболеваемости среди вакцинированных людей составляет 0,3%. При этом осложнения в виде аллергических реакций после прививки были зарегистрированы пять раз. Это достаточно низкие цифры, учитывая число вакцинированного населения, считает Козловских.

Напомним, ранее Дмитрий Козловских заявил, что после введения QR-кодов и «чистых зон» темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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