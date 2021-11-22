О числе смертей среди привитых от COVID-19 свердловчан рассказали в Роспотребнадзоре

На данный момент уровень заболеваемости среди вакцинированных людей составляет 0,3%. При этом осложнения в виде аллергических реакций после прививки были зарегистрированы пять раз. Это достаточно низкие цифры, учитывая число вакцинированного населения, считает Козловских.