О краже вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле высказался главный свердловский санврач

Это бессмысленный поступок, по его мнению. Об этом он заявил в ходе брифинга. Козловских отметил, что в случае прививок в систему данные не попадут. Соответственно, на «Госуслугах» данные о вакцинации не отобразятся.
Напомним, о краже вакцины стало известно 16 ноября. Тогда в поликлинике городской больницы № 4 было украдено 280 доз вакцины против коронавируса. В полицию по данному факту было подано заявление. Возбуждено уголовное дело. В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил более 130 тысяч рублей.