О краже вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле высказался главный свердловский санврач

О краже вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле высказался главный свердловский санврач
О краже вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле высказался главный свердловский санврач
Сегодня, 12:59Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
О краже партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) из поликлиники № 2 в Нижнем Тагиле высказался глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских.

Это бессмысленный поступок, по его мнению. Об этом он заявил в ходе брифинга. Козловских отметил, что в случае прививок в систему данные не попадут. Соответственно, на «Госуслугах» данные о вакцинации не отобразятся.

Напомним, о краже вакцины стало известно 16 ноября. Тогда в поликлинике городской больницы № 4 было украдено 280 доз вакцины против коронавируса. В полицию по данному факту было подано заявление. Возбуждено уголовное дело. В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил более 130 тысяч рублей.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Нижний Тагил
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