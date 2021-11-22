Условия смягчения антиковидных ограничений на Урале назвали в Роспотребнадзоре

Условия смягчения антиковидных ограничений на Урале назвали в Роспотребнадзоре
Условия смягчения антиковидных ограничений на Урале назвали в Роспотребнадзоре
Сегодня, 13:12Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Условия, при которых будут смягчены ограничения, связанные с коронавирусом, назвал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Эпидемиологическая обстановка оценивается по нескольким показателям — это уровень заболеваемости, в том числе по возрастным группам и муниципальным образованиям, коэффициент распространения инфекции, находящийся на данный момент около единицы. Также специалисты смотрят и на уровень вакцинации, загруженность больниц, реанимаций и использование аппаратов ИВЛ, сообщил Козловских.

Он отметил, что после оценки всех показателей в совокупности, будет приниматься решение. Однако важнейшими из всех являются, по его словам, уровень вакцинации и снижение заболеваемости.

При достижении 80% уровня вакцинации населения, отмечает Козловских, можно будет говорить о корректировке тех или иных ограничений.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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