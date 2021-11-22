Условия смягчения антиковидных ограничений на Урале назвали в Роспотребнадзоре

Эпидемиологическая обстановка оценивается по нескольким показателям — это уровень заболеваемости, в том числе по возрастным группам и муниципальным образованиям, коэффициент распространения инфекции, находящийся на данный момент около единицы. Также специалисты смотрят и на уровень вакцинации, загруженность больниц, реанимаций и использование аппаратов ИВЛ, сообщил Козловских.