Условия смягчения антиковидных ограничений на Урале назвали в Роспотребнадзоре

Эпидемиологическая обстановка оценивается по нескольким показателям — это уровень заболеваемости, в том числе по возрастным группам и муниципальным образованиям, коэффициент распространения инфекции, находящийся на данный момент около единицы. Также специалисты смотрят и на уровень вакцинации, загруженность больниц, реанимаций и использование аппаратов ИВЛ, сообщил Козловских.
Он отметил, что после оценки всех показателей в совокупности, будет приниматься решение. Однако важнейшими из всех являются, по его словам, уровень вакцинации и снижение заболеваемости.
При достижении 80% уровня вакцинации населения, отмечает Козловских, можно будет говорить о корректировке тех или иных ограничений.