В 120 раз люди стали меньше болеть COVID-19 после введения QR-кодов на Урале

Эксперт полагает, что такой высокий показатель в положительную сторону вызван введением обязательных QR-кодов: с их помощью сейчас можно свободно посещать крупные ТРЦ, рестораны и кафе, другие места массового скопления людей, попавшие под новые ограничения.