В 120 раз люди стали меньше болеть COVID-19 после введения QR-кодов на Урале

Четвертая волна заболеваемости COVID-19 началась в Свердловской области 29 октября 2021 года, после введения обязательных QR-кодов в регионе прирост новых выявленных случаев инфицирования сократился в 120 раз, сообщил главный санврач области Дмитрий Козловских.
Эксперт полагает, что такой высокий показатель в положительную сторону вызван введением обязательных QR-кодов: с их помощью сейчас можно свободно посещать крупные ТРЦ, рестораны и кафе, другие места массового скопления людей, попавшие под новые ограничения.
Напомним, редакция TagilCity.ru проверила, насколько медицина в Нижнем Тагиле подготовилась к новым условиям борьбы с COVID-19.