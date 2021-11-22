В 120 раз люди стали меньше болеть COVID-19 после введения QR-кодов на Урале

В 120 раз люди стали меньше болеть COVID-19 после введения QR-кодов на Урале
В 120 раз люди стали меньше болеть COVID-19 после введения QR-кодов на Урале
Сегодня, 12:17Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
После введения обязательных QR-кодов для посещения мест массового скопления людей темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизилась в 120 раз в Свердловской области.

Четвертая волна заболеваемости COVID-19 началась в Свердловской области 29 октября 2021 года, после введения обязательных QR-кодов в регионе прирост новых выявленных случаев инфицирования сократился в 120 раз, сообщил главный санврач области Дмитрий Козловских.

Эксперт полагает, что такой высокий показатель в положительную сторону вызван введением обязательных QR-кодов: с их помощью сейчас можно свободно посещать крупные ТРЦ, рестораны и кафе, другие места массового скопления людей, попавшие под новые ограничения.

Напомним, редакция TagilCity.ru проверила, насколько медицина в Нижнем Тагиле подготовилась к новым условиям борьбы с COVID-19.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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