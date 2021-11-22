Верующие окропили все въезды в Краснотурьинск для защиты от коронавируса

Около сорока верующих на 15 автомобилях проехали по периметру Краснотурьинска с молитвами в воскресенье, 21 ноября. С собой у крестного хода во главе с местным протоиреем Андреем Лимоновым были четыре иконы Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте местного собора преподобного Максима исповедника.
Все четыре въезда в город были окроплены святой водой.
Этот автозабег верующих стал уже вторым по счету антикоронавирусным крестным ходом — первый состоялся 4 апреля 2020 года в самый разгар первой волны пандемии.