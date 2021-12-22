О последствиях отмены QR-кодов в Свердловской области высказались эксперты

О последствиях отмены QR-кодов в Свердловской области высказались эксперты
О последствиях отмены QR-кодов в Свердловской области высказались эксперты
Сегодня, 10:05Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
О том, к каким последствиям может привести отмена QR-кодов в Свердловской области высказался эксперт вэпидемиологии. По его мнению, несмотря на снижение заболеваемости, расслабляться рано.

Регион на данный момент находится в фазе подъема и скоро ожидается пятая волна, заявляет эксперт. Он отметил, что независимо от наличия ограничений, нужно понять, что текущие условия жизни пока никуда не уйдут и верным решением является вакцинация, пишет Е1.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев поддержал коллегу и заявил, что решение о введении «каникул» продиктовано экономической ситуацией. Однако, по его словам, QR-коды не сильно влияют на развитие эпидемии.

Напомним, QR-коды в торговых центрах и магазинах Свердловской области были отменены. Действовать мера начинает 22 декабря 2021 года и до 20 января 2022 года. В течение этого месяца ситуация с заболеваемостью будет находится на постоянном контроле и при росте числа зараженных ограничения могут быть возвращены досрочно.

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