О последствиях отмены QR-кодов в Свердловской области высказались эксперты

Регион на данный момент находится в фазе подъема и скоро ожидается пятая волна, заявляет эксперт. Он отметил, что независимо от наличия ограничений, нужно понять, что текущие условия жизни пока никуда не уйдут и верным решением является вакцинация, пишет Е1.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев поддержал коллегу и заявил, что решение о введении «каникул» продиктовано экономической ситуацией. Однако, по его словам, QR-коды не сильно влияют на развитие эпидемии.
Напомним, QR-коды в торговых центрах и магазинах Свердловской области были отменены. Действовать мера начинает 22 декабря 2021 года и до 20 января 2022 года. В течение этого месяца ситуация с заболеваемостью будет находится на постоянном контроле и при росте числа зараженных ограничения могут быть возвращены досрочно.