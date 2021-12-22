Временные QR-каникулы в Свердловской области не коснутся кинотеатров

Временная отмена QR-кодов не будет касаться кинотеатров Свердловской области. Причиной является то, что они находятся в зоне риска распространения коронавируса, заявил во время брифинга замгубернатора Павел Креков.

В кинотеатре люди в одном помещении находятся длительное время, а потому для них сохраняются ограничения, заявил Креков. Он добавил, что среди зрителей также есть дети, а они в систему вакцинации не входят. Напомним, об отмене QR-кодов в торговых центрах и магазинах заявил губернатор Евгений Куйвашев. Ограничения сняты с 22 декабря 2021 года и до 20 января 2022 года. Причиной стал высокий уровень вакцинации и снижение заболеваемости. Однако губернатор предупредил, что если число заболевших будет расти, ограничения могут быть возвращены досрочно.

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