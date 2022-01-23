Очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован на Среднем Урале

На территории Свердловской области очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 883 человек, сообщает оперштаб региона. 22 января эта цифра достигала 823.

В России зафиксировано 63 205 новых случаев. Общее число заразившихся увеличилось до 11 108 191 человека, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием. По области 334 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 179 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 135 подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности коронавирус подтвердился у 210 510 уральцев. Всего умерло 9 885 человек, 21 — за минувшие сутки. Всего от COVID-19 умерло 326 112 человек, 679 летальных исхода за минувший день. Также по всей стране выявляются случаи заболевания «омикроном».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter