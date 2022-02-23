ЦГБ № 3 Нижнего Тагила попала в шорт-лист министра здравоохранения из-за очередей

Замминистра свердловского здравоохранения отчитала главврачей за очереди

Минздрав отчитал главврачей свердловских больниц за очереди из ковидных больных. Количество пришедших на прием пациентов аналогично спаду уровня заболеваемости коронавирусом должно снижаться, по мнению ведомства. Нижний Тагил тоже попал в перечень городов с проблемами организации работы call-центров.

Министерство здравоохранения Свердловской области подвело предварительные итоги работы больниц региона на закрытом совещании. Так, по словам замминистра Екатерины Ютяевой, в ведении которой находятся медицинские услуги для больных коронавирусом, отчитала несколько учреждений за большие очереди из больных COVID-19. Во время пятой волны коронавируса в министерстве придумали новую форму отчетности — за посещенных на дому и явившихся на очный прием больных. По словам чиновницы, количество пришедших в больницу больных коронавирусом в кабинеты неотложной помощи должно было сократиться, так как заболеваемость идет на спад. Среди больниц, которых отчитала Екатерина Ютяева, оказались ЦГБ№ 3 из Нижнего Тагила, где 136 пациентов посетили на дому, а 126 обратились на очный прием; Талицкая ЦРБ с 18 и 26 больными и ЦГБ Полевского с 7 и 40 заболевшими коронавирусом соответственно. Такие цифры были в субботу, 19 февраля. Чиновница обвинила call-центры в том, что именно их сотрудники приглашают людей на приемы. Коллеги, ну сейчас у вас уже персонал начал выздоравливать, пожалуйста, организуйте работу так, чтобы помощь у нас преимущественно оказывалась на дому, с учетом особенностей нового штамма омикрон, обратилась к главврачам замминистра. Помимо вышеупомянутых, чиновника выделила горбольницы Ревды, Первоуральска и Верхней Пышмы. Главврач последней заверил Ютяеву, что лично проверяет работу call-центров и кабинета неотложной помощи. Однако во время контрольного звонка, который сделали представители Минздрава региона, выяснилось, что пациента с температурой 37,4 пригласили в кабинет неотложной помощи. Замгубернатора Павел Креков также высказался негативно по этому поводу, пишет Е1. Сейчас мы мониторим все больницы методом анонимных звонков, работаем с волонтерами и call-центрами, чтобы не допускать таких случаев. Если вы стали свидетелем такой ситуации — прошу вас, сообщите на горячую линию Минздрава, в какой поликлинике и в какое время пациента с температурой направили в кабинет неотложной помощи, заявил на брифинге заместитель главы региона. Как в Нижнем Тагиле вызвать врача на дом при коронавирусе и не сойти с ума

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