Жёсткие «антиковидные» меры будут введены со следующей недели в Нижнем Тагиле

Жёсткие «антиковидные» меры будут введены со следующей недели в Нижнем Тагиле
Жёсткие «антиковидные» меры будут введены со следующей недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:09Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Более жёсткие меры против COVID-19 будут принимать в Нижнем Тагиле со следующей недели. Мэр города Владислав Пинаев сказал, что 25 июня 2021 года выйдет постановление главного санитарного врача, в котором будет указано, какие меры необходимо усилить.

Так, например, известно, что в постановлении будет указано усиление контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Этот вопрос уже был обсуждён с сотрудниками полиции и с Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, мэр города отметил, что в соответствии с постановлением, возможно, в Нижнем Тагиле будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Для каких предприятий введут такую меру, станет известно позже.

Также администрация города отменила все массовые мероприятия, а празднование Дня молодёжи было решено провести в онлайн-формате.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшее время будут организованы дополнительные койки для больных коронавирусом в городской больнице № 1 и госпитале для ветеранов войн. На данный момент по Свердловской области развёрнуты 3483 койки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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