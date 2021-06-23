Жёсткие «антиковидные» меры будут введены со следующей недели в Нижнем Тагиле

Более жёсткие меры против COVID-19 будут принимать в Нижнем Тагиле со следующей недели. Мэр города Владислав Пинаев сказал, что 25 июня 2021 года выйдет постановление главного санитарного врача, в котором будет указано, какие меры необходимо усилить.

Так, например, известно, что в постановлении будет указано усиление контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Этот вопрос уже был обсуждён с сотрудниками полиции и с Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба администрации города. Кроме того, мэр города отметил, что в соответствии с постановлением, возможно, в Нижнем Тагиле будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Для каких предприятий введут такую меру, станет известно позже. Также администрация города отменила все массовые мероприятия, а празднование Дня молодёжи было решено провести в онлайн-формате. Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшее время будут организованы дополнительные койки для больных коронавирусом в городской больнице № 1 и госпитале для ветеранов войн. На данный момент по Свердловской области развёрнуты 3483 койки. Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области

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