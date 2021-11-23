Отказ лечиться от COVID-19 стоил жителю Пензы 15 тысяч рублей

Житель Пензы ушел из стационара, так как чувствовал себя нормально и все анализы у него были хорошие — этими словами сбежавший из ГБУЗ «Клиническая больница № 4» пациент апеллировал в суде. Иск за уклонение от «лечения опасного инфекционного заболевания» медучреждение подало в суд, сообщают «Новые Известия».