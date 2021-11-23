Отказ лечиться от COVID-19 стоил жителю Пензы 15 тысяч рублей

Житель Пензы ушел из стационара, так как чувствовал себя нормально и все анализы у него были хорошие — этими словами сбежавший из ГБУЗ «Клиническая больница № 4» пациент апеллировал в суде. Иск за уклонение от «лечения опасного инфекционного заболевания» медучреждение подало в суд, сообщают «Новые Известия».
По словам самого пациента, он решил не дожидаться повторного ПЦР-теста. Выйдя из больницы, житель Пензы сдал анализ на коронавирус платно — ответ был отрицательный. Однако повторные тест, результатов которого сбежавший пациент так и не дождался, будучи в стенах местной горбольницы, был положительный.
Доводам инфицированного суд не поверил и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Напомним, а Екатеринбурге разгневанный мужчина поругался с охранниками ТЦ из-за действующего QR-кода.