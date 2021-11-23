Отказ лечиться от COVID-19 стоил жителю Пензы 15 тысяч рублей

Отказ лечиться от COVID-19 стоил жителю Пензы 15 тысяч рублей
Отказ лечиться от COVID-19 стоил жителю Пензы 15 тысяч рублей
Сегодня, 10:40Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Самовольно покинувшего стационар для больных коронавирусом жителя Пензы суд оштрафовал на 15 тысяч рублей. Мужчина не стал дожидаться отрицательного ПЦР-теста.

Житель Пензы ушел из стационара, так как чувствовал себя нормально и все анализы у него были хорошие — этими словами сбежавший из ГБУЗ «Клиническая больница № 4» пациент апеллировал в суде. Иск за уклонение от «лечения опасного инфекционного заболевания» медучреждение подало в суд, сообщают «Новые Известия».

По словам самого пациента, он решил не дожидаться повторного ПЦР-теста. Выйдя из больницы, житель Пензы сдал анализ на коронавирус платно — ответ был отрицательный. Однако повторные тест, результатов которого сбежавший пациент так и не дождался, будучи в стенах местной горбольницы, был положительный.

Доводам инфицированного суд не поверил и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Напомним, а Екатеринбурге разгневанный мужчина поругался с охранниками ТЦ из-за действующего QR-кода.

Сюжеты:
Коронавирус
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