Просроченный код пришел жителю Екатеринбурга на госуслугах после вакцинации

Просроченный код пришел жителю Екатеринбурга на госуслугах после вакцинации
Просроченный код пришел жителю Екатеринбурга на госуслугах после вакцинации
Сегодня, 10:00Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Михаил из Екатеринбурга после вакцинации «Спутником V» получил QR-код с просроченным сроком действия. Проблема обнаружилась после того, как свердловчанин решил посетить ТЦ.

Ранее житель Екатеринбурга не мог поставить прививку из-за анемии — у мужчины был медотвод. Пролечившись, свердловчанин получил разрешение на вакцинацию и привился от коронавируса «Спутником V». Укол Михаил поставил 15 ноября и попросил медиков распечатать ему цифровой код, пишет Ура.ру.

Позднее екатеринбуржец получил QR-код и на Госуслугах. Спустя пять дней свердловчанин обнаружил, что срок действия кода закончился. Неприятную находку выявил охранник ТЦ, куда свердловчанин пришел за покупками.

Михаил обратился к администрации Госуслуг, однако пока на портале ответа нет.

Напомним, противники системы QR-кодов взяли 22 ноября штурмом здание областной прокуратуры в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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