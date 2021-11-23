Просроченный код пришел жителю Екатеринбурга на госуслугах после вакцинации

Ранее житель Екатеринбурга не мог поставить прививку из-за анемии — у мужчины был медотвод. Пролечившись, свердловчанин получил разрешение на вакцинацию и привился от коронавируса «Спутником V». Укол Михаил поставил 15 ноября и попросил медиков распечатать ему цифровой код, пишет Ура.ру.
Позднее екатеринбуржец получил QR-код и на Госуслугах. Спустя пять дней свердловчанин обнаружил, что срок действия кода закончился. Неприятную находку выявил охранник ТЦ, куда свердловчанин пришел за покупками.
Михаил обратился к администрации Госуслуг, однако пока на портале ответа нет.
Напомним, противники системы QR-кодов взяли 22 ноября штурмом здание областной прокуратуры в Екатеринбурге.