Тагильчане могут получить билет в новогодний цирк за вакцинацию от COVID-19

В новом пункте вакцинации в Нижнем Тагиле можно будет сделать прививку от коронавируса и получить билеты на праздничное шоу. Врачи будут принимать пациентов в городском цирке Нижнего Тагила. Пригласительные бесплатно выдадут всем, кто придет за первым компонентом любой из вакцин.

На этой неделе в Нижнем Тагиле появится новый пункт вакцинации. Располагаться он будет в цирке. Прийти и сделать прививку одной из вакцин можно будет по четным дням недели, с 3 часов дня до 6 часов вечера. Каждый, кто придет прививаться впервые, получит от цирка подарок. Согласно сообщению в официальном сообществе Государственного цирка Нижнего Тагила в социальной сети ВКонтакте, любой житель, поставивший себе первый компонент российской вакцины от коронавируса, сможет бесплатно прийти на сказочное представление в честь Нового года. Праздничное представление от нижнетагильских циркачей в этом году называется «Кипиш. Ёлка. Новый год». Чтобы найти новый пункт, необходимо зайти в цирк через главный вход. Работают там сотрудники Демидовской городской больницы, они осматривают пациентов перед прививкой и проводят все необходимые процедуры. Для получения прививки — и билета на праздничное шоу — нужно захватить с собой документы: паспорт гражданина РФ, полис медицинского страхования и СНИЛС. В Нижнем Тагиле уже работает несколько пунктов вакцинации вне поликлиник: в Центральном торговом комплексе, в торгово-развлекательных центрах «Квадрат» и «DEPO».

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