В ХМАО власти ввели локдаун из-за коронавируса. Ограничения коснутся всех без антител

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела обязательную самоизоляцию в четырех муниципалитетах края. Ограничения распространяются на тех, у кого нет антител к COVID-19.

Жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, у которых нет прививки от коронавируса или справки о наличии антител после болезни, будут вынуждены сидеть дома как минимум две недели, сообщает 66.ру. Помимо этого, до 5 декабря здесь будут действовать ограничения по COVID-19 — общепит и фитнес-клубы смогут работать только с 6 утра до 23 часов вечера. В остальное время первым разрешается осуществлять только доставку товаров и работать на вынос. Также приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых залах, приостановили работу музеи, библиотеки и галереи, под запретом выезды групп за пределы Югры. Организации допобразования также временно перестали работать в очном формате. Действующий ранее запрет на проведение массовых мероприятий по всему ХМАО продлили до 20 декабря. А до конца 2021 года местным властям рекомендовано отменить выездные свадьбы. В ТЦ запрещен вход подросткам до 14 лет без сопровождения родителей. Напомним, в Свердловской области указом губернатора Евгения Куйвашева введен ряд ограничений из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter