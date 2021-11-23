В ХМАО власти ввели локдаун из-за коронавируса. Ограничения коснутся всех без антител

В ХМАО власти ввели локдаун из-за коронавируса. Ограничения коснутся всех без антител
В ХМАО власти ввели локдаун из-за коронавируса. Ограничения коснутся всех без антител
Сегодня, 09:45Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела обязательную самоизоляцию в четырех муниципалитетах края. Ограничения распространяются на тех, у кого нет антител к COVID-19.

Жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, у которых нет прививки от коронавируса или справки о наличии антител после болезни, будут вынуждены сидеть дома как минимум две недели, сообщает 66.ру.

Помимо этого, до 5 декабря здесь будут действовать ограничения по COVID-19 — общепит и фитнес-клубы смогут работать только с 6 утра до 23 часов вечера. В остальное время первым разрешается осуществлять только доставку товаров и работать на вынос. Также приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых залах, приостановили работу музеи, библиотеки и галереи, под запретом выезды групп за пределы Югры. Организации допобразования также временно перестали работать в очном формате.

Действующий ранее запрет на проведение массовых мероприятий по всему ХМАО продлили до 20 декабря. А до конца 2021 года местным властям рекомендовано отменить выездные свадьбы. В ТЦ запрещен вход подросткам до 14 лет без сопровождения родителей.

Напомним, в Свердловской области указом губернатора Евгения Куйвашева введен ряд ограничений из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Сюжеты:
Коронавирус
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