В Свердловской области еще у 741 жителя за последние сутки подтвердился коронавирус

В Свердловской области еще у 741 жителя за последние сутки подтвердился коронавирус
В Свердловской области еще у 741 жителя за последние сутки подтвердился коронавирус
Сегодня, 14:16Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Новая коронавирусная инфекция на 23 ноября зафиксирована у 741 жителя Свердловской области. По данным оперативного штаба региона, ситуация с COVID-19 по-прежнему остается сложной.

Количество вновь заболевших свердловчан остается на высокой отметке

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области на 23 ноября составляет 741 человек. За все время пандемии общее число заболевших выросло до 174,2 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост больных COVID-19 равен почти 34 тысячи человек. Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет на 23 ноября 9 миллионов 400,8 тысячи жителей страны.

Состояние 875 госпитализированных жителей Свердловской области оценивается как тяжелое, 554 из них находятся в реанимации, в том числе 435 – на аппаратах ИВЛ. В свердловских больницах в состоянии средней тяжести госпитализировано 6 740 пациентов. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки от коронавируса скончались 36 свердловчан

Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии приблизилось к 8,2 тысячи случаям. SARS-CoV-2 за сутки унес жизни 1243 россиян. В общей сложности от новой инфекции в России за все время умерли почти 266,6 тысячи человек.

Среди выписанных по выздоровлению — 492 свердловчанина

За последние сутки отрицательные результаты на коронавирус после болезни получили 492 жителя Свердловской области. В России еще 36,05 тысячи человек были выписаны из стационаров по выздоровлению. Общее количество выздоровевших за все время пандемии составляет 8,09 миллионов россиян.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
смертностьмедикивакцинопрофилактикакоронавирусаппарат ИВЛ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы