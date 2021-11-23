В Свердловской области еще у 741 жителя за последние сутки подтвердился коронавирус

Количество вновь заболевших свердловчан остается на высокой отметке
Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области на 23 ноября составляет 741 человек. За все время пандемии общее число заболевших выросло до 174,2 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост больных COVID-19 равен почти 34 тысячи человек. Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет на 23 ноября 9 миллионов 400,8 тысячи жителей страны.
Состояние 875 госпитализированных жителей Свердловской области оценивается как тяжелое, 554 из них находятся в реанимации, в том числе 435 – на аппаратах ИВЛ. В свердловских больницах в состоянии средней тяжести госпитализировано 6 740 пациентов. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.
За последние сутки от коронавируса скончались 36 свердловчан
Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии приблизилось к 8,2 тысячи случаям. SARS-CoV-2 за сутки унес жизни 1243 россиян. В общей сложности от новой инфекции в России за все время умерли почти 266,6 тысячи человек.
Среди выписанных по выздоровлению — 492 свердловчанина
За последние сутки отрицательные результаты на коронавирус после болезни получили 492 жителя Свердловской области. В России еще 36,05 тысячи человек были выписаны из стационаров по выздоровлению. Общее количество выздоровевших за все время пандемии составляет 8,09 миллионов россиян.