В Свердловской области еще у 741 жителя за последние сутки подтвердился коронавирус

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области на 23 ноября составляет 741 человек. За все время пандемии общее число заболевших выросло до 174,2 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост больных COVID-19 равен почти 34 тысячи человек. Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет на 23 ноября 9 миллионов 400,8 тысячи жителей страны.