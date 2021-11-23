Все больше жителей Свердловской области желают работать контролерами QR-кодов

Все больше жителей Свердловской области желают работать контролерами QR-кодов
Все больше жителей Свердловской области желают работать контролерами QR-кодов
Сегодня, 10:49Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Свердловские соискатели на должность контролера QR-кодов стали вторыми в России по количеству заявок.

В настоящий момент 12 резюме соискателей на должности контролеров QR-кодов и термометрии из Свердловской области размещено на портале hh.ru, сообщает служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Свердловчан обогнали по количеству заявок жители Липецкой области- таковых там 20. В Москве и Алтайском крае желающих поработать на входе в ТЦ намного меньше — по 7 резюме в каждом субъекте. Всего на 23 ноября подобных заявок на портале 78. При этом 63% резюме принадлежат представительницам прекрасного пола, а 86% — людям, не достигшим 30 лет. Соискатели рассчитывают на зарплату в 24 тысячи рублей.

Сюжеты:
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