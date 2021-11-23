Все больше жителей Свердловской области желают работать контролерами QR-кодов

Свердловчан обогнали по количеству заявок жители Липецкой области- таковых там 20. В Москве и Алтайском крае желающих поработать на входе в ТЦ намного меньше — по 7 резюме в каждом субъекте. Всего на 23 ноября подобных заявок на портале 78. При этом 63% резюме принадлежат представительницам прекрасного пола, а 86% — людям, не достигшим 30 лет. Соискатели рассчитывают на зарплату в 24 тысячи рублей.