Выйти из дома жители ХМАО на самоизоляции могут только по электронному запросу

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова накануне издала постановление, которое обязывает жителей ряда муниципалитетов находиться на строго домашней изоляции. Новые правила действуют в Кондинском муниципальном районе, Урае, Нефтеюганске и Нягани. Беспрепятственно выходить на улицу здесь смогут лишь те жители, кто уже полностью привился от коронавируса или переболел им в последние месяцы. В этом случае важно иметь при себе QR-код.