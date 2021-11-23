Выйти из дома жители ХМАО на самоизоляции могут только по электронному запросу

Выйти из дома жители ХМАО на самоизоляции могут только по электронному запросу
Выйти из дома жители ХМАО на самоизоляции могут только по электронному запросу
Сегодня, 15:32Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Непривитым жителям Ханты-Мансийского автономного округа придется отправлять запрос на каждый выход из дома в специальном приложении. Соответствующий указ подписала накануне губернатор Наталья Комарова — в регионе введен режим обязательной самоизоляции.

Несколько муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа приняли новые антикоронавирусные ограничения. Теперь те, у кого нет сертификата о вакцинации, должны заполнять специальную форму, чтобы получить разрешение выйти из дома.

Жителям Югры предлагается специальное приложение для отправки подобных запросов. Там нужно указать полные паспортные данные, а также причину, чтобы выйти из дома. Это может быть прогулка с собакой, покупка еды в магазине и даже вынос мусора.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова накануне издала постановление, которое обязывает жителей ряда муниципалитетов находиться на строго домашней изоляции. Новые правила действуют в Кондинском муниципальном районе, Урае, Нефтеюганске и Нягани. Беспрепятственно выходить на улицу здесь смогут лишь те жители, кто уже полностью привился от коронавируса или переболел им в последние месяцы. В этом случае важно иметь при себе QR-код.

Сюжеты:
Коронавирус
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