Выйти из дома жители ХМАО на самоизоляции могут только по электронному запросу

Несколько муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа приняли новые антикоронавирусные ограничения. Теперь те, у кого нет сертификата о вакцинации, должны заполнять специальную форму, чтобы получить разрешение выйти из дома.
Жителям Югры предлагается специальное приложение для отправки подобных запросов. Там нужно указать полные паспортные данные, а также причину, чтобы выйти из дома. Это может быть прогулка с собакой, покупка еды в магазине и даже вынос мусора.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова накануне издала постановление, которое обязывает жителей ряда муниципалитетов находиться на строго домашней изоляции. Новые правила действуют в Кондинском муниципальном районе, Урае, Нефтеюганске и Нягани. Беспрепятственно выходить на улицу здесь смогут лишь те жители, кто уже полностью привился от коронавируса или переболел им в последние месяцы. В этом случае важно иметь при себе QR-код.