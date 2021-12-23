Избыточную смертность от COVID-19 объяснил Владимир Путин

Избыточную смертность от COVID-19 объяснил Владимир Путин
Избыточную смертность от COVID-19 объяснил Владимир Путин
Сегодня, 15:14Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Большую смертность от коронавируса объяснил низким коллективным иммунитетом Владимир Путин. На ежегодной большой пресс-конференции президент ответил на вопросы журналистов о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

Отвечая на вопросы журналистов о пандемии коронавируса на пресс-конференции 23 декабря, Владимир Путин отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 падает по сравнению с началом 2021 года, однако смертность не снижается.

Нам нужно с уважением относиться к людям, и, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость вакцинации. Иначе нам глобально не справиться с этой проблемой, отметил Владимир Путин.

Пандемия коронавируса в 2021 году началась с пика второй волны заболеваемости в январе. По состоянию на 23 декабря, пандемия COVID-19 в стране находится на стадии спада четвертой волны инфицирования новым вирусом. При этом за год появились новые разновидности SARS-CoV-2 — например, «омикрон».

Общая статистика заболеваемости коронавирусом в России за все время пандемии на 23 декабря составляет 10 миллионов 318,6 тысячи человек. За последние сутки новая инфекция подтвердилась у 25,6 тысячи жителей РФ. От инфекции за последние сутки скончалось 1002 россиян, за все время пандемии в России — 301 271 человек. Количество выздоровевших ежесуточно продолжает расти — на 23 декабря излечиться от COVID-19 удалось 41,6 тысячи россиян, за все время пандемии — 9 миллионам 140 тысячам жителей России.

Сюжеты:
ЭксклюзивКоронавирус
Материалы по теме:
Владимир Путинсмертностьзаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы