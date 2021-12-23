Избыточную смертность от COVID-19 объяснил Владимир Путин

Большую смертность от коронавируса объяснил низким коллективным иммунитетом Владимир Путин. На ежегодной большой пресс-конференции президент ответил на вопросы журналистов о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

Отвечая на вопросы журналистов о пандемии коронавируса на пресс-конференции 23 декабря, Владимир Путин отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 падает по сравнению с началом 2021 года, однако смертность не снижается. Нам нужно с уважением относиться к людям, и, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость вакцинации. Иначе нам глобально не справиться с этой проблемой, отметил Владимир Путин. Пандемия коронавируса в 2021 году началась с пика второй волны заболеваемости в январе. По состоянию на 23 декабря, пандемия COVID-19 в стране находится на стадии спада четвертой волны инфицирования новым вирусом. При этом за год появились новые разновидности SARS-CoV-2 — например, «омикрон». Общая статистика заболеваемости коронавирусом в России за все время пандемии на 23 декабря составляет 10 миллионов 318,6 тысячи человек. За последние сутки новая инфекция подтвердилась у 25,6 тысячи жителей РФ. От инфекции за последние сутки скончалось 1002 россиян, за все время пандемии в России — 301 271 человек. Количество выздоровевших ежесуточно продолжает расти — на 23 декабря излечиться от COVID-19 удалось 41,6 тысячи россиян, за все время пандемии — 9 миллионам 140 тысячам жителей России. Владимир Путин назвал долю вакцинированных жителей России

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