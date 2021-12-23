Об эффективности вакцинации от коронавируса рассказал президент Путин

Владимир Путин заявил о необходимости распространения вакцин от коронавируса. По словам главы государства, глобально справиться с COVID-19 без вакцинации невозможно.
Вызвано способностью к мутациям нового этого вируса. Очень простой ответ. Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения. Почему я и говорю о необходимости взаимного признания и распространения вакцин. Иначе нам глобально не справиться с этой проблемой, заявил Владимир Путин.
Отдельно президент России выделил процент больных коронавирусом россиян, которые привились от инфекции.
Переболевшие люди снова заболевают — только 1%. А из вакцинированных только 3-4%. А на койках в больницах — в разы меньше, чем тех, кто не вакцинировался. Это объективные цифры, заявил Владимир Путин
По состоянию на 23 декабря 76,5 миллиона россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Коллективный иммунитет выработан почти у 59% жителей России.
В нашей стране для вакцинации граждан старше 18 лет зарегистрировано пять вакцин отечественного производства — «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Ковивак». Эти препараты не содержат живые клетки вируса, поэтому привившиеся ими не могут сразу после вакцинации заразить окружающих. Наибольший объем информации о побочных эффектах, последствиях и степени защиты имеется в настоящий момент о прививке «Спутник V» — ее эффективность оценивают на уровне 91,6%.
Двухкомпонентная вакцина «Спутник М» от коронавируса была разработана специально для детей и подростков от 12 до 17 лет. Ее уже внесли в официальный календарь профилактических прививок.
Как и в других случаях, при вакцинации от коронавируса есть ряд противопоказаний — это аллергические реакции на компоненты укола, острая инфекционная болезнь или обострение хронических заболеваний. Помимо этого, каждая вакцина имеет также ряд ограничений по состоянию здоровья.
Кроме стационарных медицинских учреждений, поставить прививку от коронавируса можно в пунктах мобильной вакцинации в ТЦ. Ажиотаж по вакцинации от COVID-19 случился после того, как в России были введены ограничения для непривитых граждан.