31 бессимптомный случай COVID-19 выявлен в ходе проверки в школах Нижнего Тагила

По результатам была обнаружена 31 положительная проба на коронавирус, в том числе у трех сотрудников гимназии. ПЦР-тесты брали у здоровых людей без каких-либо клинических проявлений. Количество бессимптомных случаев составило 2,2% от общего числа детей и сотрудников. Все классы, где были выявлены случаи COVID-19, переведены на дистанционное обучение, рассказали редакции TagilCity.ru в Нижнетагильском отделе управления Роспотребнадзора.