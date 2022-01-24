31 бессимптомный случай COVID-19 выявлен в ходе проверки в школах Нижнего Тагила

Для исследования тагильским Роспотребнадзором были выбраны гимназия № 18, школа № 77 и детский сад МАДОУ «Радость» № 129. По школам охват составил порядка 70% учащихся и сотрудников общеобразовательных организаций. В 77 школе было обследовано 394 человека, а в гимназии — 1045 человек.
По результатам была обнаружена 31 положительная проба на коронавирус, в том числе у трех сотрудников гимназии. ПЦР-тесты брали у здоровых людей без каких-либо клинических проявлений. Количество бессимптомных случаев составило 2,2% от общего числа детей и сотрудников. Все классы, где были выявлены случаи COVID-19, переведены на дистанционное обучение, рассказали редакции TagilCity.ru в Нижнетагильском отделе управления Роспотребнадзора.
Там отметили, что обследование на штамм «омикрон» в этот раз не проводилось. Распоряжение управления Роспотребнадзора по исследованию было сформировано согласно протоколу заседания оперативного штаба под председательством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Напомним, исследования по носителям коронавируса в отдельно взятых коллективах проводились Роспотребнадзором в течение нескольких дней в четырех городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Первоуральске, Екатеринбурге и Каменске-Уральском.