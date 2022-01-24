Пациент с подозрением на «омикрон» выявлен в Карпинске

Об этом 24 января рассказал главврач Центральной городской больнице Евгений Штах на совещании у мэра Карпинска. Сейчас пациент проходит дополнительное обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз, сообщили в пресс-службе городской администрации.