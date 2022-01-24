Пациент с подозрением на «омикрон» выявлен в Карпинске

Пациент с подозрением на «омикрон» выявлен в Карпинске
Пациент с подозрением на «омикрон» выявлен в Карпинске
Сегодня, 20:38Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Пациент, у которого обнаружили подозрение на омикрон-штамм, выявлен в Карпинске.

Об этом 24 января рассказал главврач Центральной городской больнице Евгений Штах на совещании у мэра Карпинска. Сейчас пациент проходит дополнительное обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего за прошедшую неделю в Карпинске было зарегистрировано пять случаев заражения COVID-19. Привились от опасного вируса 12 человек.

Напомним, что на 24 января в Свердловской области выявлено 36 заболевших «омикроном», 16 из них были вакцинированы.

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Коронавирус
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