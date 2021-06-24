Иск на миллион рублей предъявили уральской больнице дети погибшей учительницы

Прокуратура, разбираясь в этом деле, обнаружила нарушения со стороны врачей, из-за которых и случился смертельный исход пациентки, пишет Е1.
3 января 2021 года женщина стала жаловаться на сердцебиение, вечером того же дня у неё поднялась температура. На следующий день она позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача, однако ей сказали прийти самой на приём. Больная пришла и ей выписали антибиотики. 6 января ей сделалось хуже, она вызвала скорую. Её отвезли на КТ и тест. Врачи обнаружили 10% поражение лёгких и отправили на лечение домой. 8 января свердловчанка снова вызвала скорую. Её отвезли в больницу.
По словам дочери погибшей, лечение больной назначили как при лёгкой форме заболевания: противовирусное, парацетамол и укол антикоагулянтов. Однако состояние её говорило о том, что течение болезни у неё было не в лёгкой форме. В воскресенье, 10 января, у неё началась одышка, но кислород ей не подвели. Лишь после того, как родственники женщины обратились в Роспотребнадзор, её обеспечили кислородом.
Во вторник состояние больной ухудшилось. В среду её перевели в реанимацию и подключили ИВЛ. В пятницу она скончалась.
После того, как родственники подали иск, Минздрав прислал им письмо, что по данному происшествию была проведена проверка и приняты дисциплинарные меры.
Прокурорская проверка также выявила нарушения: недооценка тяжести, неверная тактика лечения, неправильная оценка течения болезни.
Дочь погибшей также считает, что скончалась мама не из-за коронавируса, а из-за равнодушия врачей, которые не оказали своевременную необходимую помощь больной.
Юрист Юлия Майорова считает, что данный иск будет не последним по подобным делам. Сейчас у неё в производстве около 10 исков на больницы, в которых людям не была оказана нужная помощь.
Напомним, в апреле 2020 года скончалась свердловчанка из-за мочекаменной болезни. Врачи по ошибке поставили ей диагноз «терминальная стадия рака». Родственники женщины подали в суд на больницу с иском на шесть миллионов рублей. Суд постановил, что больнице придётся выплатить каждому пострадавшему родственнику по миллиону рублей, а также компенсацию, которая покроет расходы на похороны и судебные затраты.