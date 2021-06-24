Иск на миллион рублей предъявили уральской больнице дети погибшей учительницы

Родственники подали иск на миллион рублей к больнице Каменска-Уральского, в которой умерла 59-летняя женщина от пневмонии, вызванной COVID-19. Дети её считают, что она могла бы остаться в живых, если бы ей вовремя оказали нужную помощь: обеспечили бы кислородом и необходимыми медикаментами.

Прокуратура, разбираясь в этом деле, обнаружила нарушения со стороны врачей, из-за которых и случился смертельный исход пациентки, пишет Е1. 3 января 2021 года женщина стала жаловаться на сердцебиение, вечером того же дня у неё поднялась температура. На следующий день она позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача, однако ей сказали прийти самой на приём. Больная пришла и ей выписали антибиотики. 6 января ей сделалось хуже, она вызвала скорую. Её отвезли на КТ и тест. Врачи обнаружили 10% поражение лёгких и отправили на лечение домой. 8 января свердловчанка снова вызвала скорую. Её отвезли в больницу. По словам дочери погибшей, лечение больной назначили как при лёгкой форме заболевания: противовирусное, парацетамол и укол антикоагулянтов. Однако состояние её говорило о том, что течение болезни у неё было не в лёгкой форме. В воскресенье, 10 января, у неё началась одышка, но кислород ей не подвели. Лишь после того, как родственники женщины обратились в Роспотребнадзор, её обеспечили кислородом. Во вторник состояние больной ухудшилось. В среду её перевели в реанимацию и подключили ИВЛ. В пятницу она скончалась. После того, как родственники подали иск, Минздрав прислал им письмо, что по данному происшествию была проведена проверка и приняты дисциплинарные меры. Прокурорская проверка также выявила нарушения: недооценка тяжести, неверная тактика лечения, неправильная оценка течения болезни. Дочь погибшей также считает, что скончалась мама не из-за коронавируса, а из-за равнодушия врачей, которые не оказали своевременную необходимую помощь больной. Юрист Юлия Майорова считает, что данный иск будет не последним по подобным делам. Сейчас у неё в производстве около 10 исков на больницы, в которых людям не была оказана нужная помощь. Напомним, в апреле 2020 года скончалась свердловчанка из-за мочекаменной болезни. Врачи по ошибке поставили ей диагноз «терминальная стадия рака». Родственники женщины подали в суд на больницу с иском на шесть миллионов рублей. Суд постановил, что больнице придётся выплатить каждому пострадавшему родственнику по миллиону рублей, а также компенсацию, которая покроет расходы на похороны и судебные затраты. Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области

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