Иск на миллион рублей предъявили уральской больнице дети погибшей учительницы

Иск на миллион рублей предъявили уральской больнице дети погибшей учительницы
Иск на миллион рублей предъявили уральской больнице дети погибшей учительницы
Сегодня, 09:56Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Родственники подали иск на миллион рублей к больнице Каменска-Уральского, в которой умерла 59-летняя женщина от пневмонии, вызванной COVID-19. Дети её считают, что она могла бы остаться в живых, если бы ей вовремя оказали нужную помощь: обеспечили бы кислородом и необходимыми медикаментами.

Прокуратура, разбираясь в этом деле, обнаружила нарушения со стороны врачей, из-за которых и случился смертельный исход пациентки, пишет Е1.

3 января 2021 года женщина стала жаловаться на сердцебиение, вечером того же дня у неё поднялась температура. На следующий день она позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача, однако ей сказали прийти самой на приём. Больная пришла и ей выписали антибиотики. 6 января ей сделалось хуже, она вызвала скорую. Её отвезли на КТ и тест. Врачи обнаружили 10% поражение лёгких и отправили на лечение домой. 8 января свердловчанка снова вызвала скорую. Её отвезли в больницу.

По словам дочери погибшей, лечение больной назначили как при лёгкой форме заболевания: противовирусное, парацетамол и укол антикоагулянтов. Однако состояние её говорило о том, что течение болезни у неё было не в лёгкой форме. В воскресенье, 10 января, у неё началась одышка, но кислород ей не подвели. Лишь после того, как родственники женщины обратились в Роспотребнадзор, её обеспечили кислородом.

Во вторник состояние больной ухудшилось. В среду её перевели в реанимацию и подключили ИВЛ. В пятницу она скончалась.

После того, как родственники подали иск, Минздрав прислал им письмо, что по данному происшествию была проведена проверка и приняты дисциплинарные меры.

Прокурорская проверка также выявила нарушения: недооценка тяжести, неверная тактика лечения, неправильная оценка течения болезни.

Дочь погибшей также считает, что скончалась мама не из-за коронавируса, а из-за равнодушия врачей, которые не оказали своевременную необходимую помощь больной.

Юрист Юлия Майорова считает, что данный иск будет не последним по подобным делам. Сейчас у неё в производстве около 10 исков на больницы, в которых людям не была оказана нужная помощь.

Напомним, в апреле 2020 года скончалась свердловчанка из-за мочекаменной болезни. Врачи по ошибке поставили ей диагноз «терминальная стадия рака». Родственники женщины подали в суд на больницу с иском на шесть миллионов рублей. Суд постановил, что больнице придётся выплатить каждому пострадавшему родственнику по миллиону рублей, а также компенсацию, которая покроет расходы на похороны и судебные затраты.

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