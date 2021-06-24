Скончался от коронавируса профессор УрФУ Александр Колпаков в Екатеринбурге

Умер от COVID-19 профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, доктор технических наук, которому было 65 лет. Об этом сообщили его коллеги по университету.

Несколько дней назад у Колпакова поднялась температура и он вызвал скорую. По словам одного из коллег, 4 дня профессор находился в реанимации. Сначала у мужчины было улучшение, но сегодня утром сказали, что он умер, пишет Е1. Жена погибшего сообщила, что хронических заболеваний у Александра не было. Вакцину от коронавируса он ставил в феврале 2021 года, а потом где-то заразился. Врачи допускают, что справиться с болезнью организм погибшего не смог из-за возраста. Сотрудников кафедры, где работал Колпаков, уже спросили, делали ли они прививки и болели ли коронавирусом. Обязательной вакцинации на кафедре нет. Напомним, в Свердловской области была объявлена третья волна COVID-19. Власти региона сообщили, что рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области

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