Unknown Film Festival отменен из-за новой волны коронавируса в Екатеринбурге

На неопределённый срок перенесли Unknown Film Festival-2021, который должен был состояться 25-26 июня в Ельцин-центре. Организаторы сообщили, что полностью отменять его не будут.

Над программой Unknown Film Festival организаторы долго работали. На какие даты его перенесут, пока неизвестно, но для тех, кто хотел побывать на мероприятии в предстоящие выходные, приготовлен эксклюзивный кинопоказ, пишет «КП-Екатеринбург». По замыслу, должен состояться показ более 60 лент разных жанров от независимых режиссёров. Оценивать кинокартины конкурсантов будут победители прошлого Unknown Film Festival. Напомним, в Екатеринбурге из-за третьей волны COVID-19 отменили мероприятие «Ночь музыки», который должен был состояться 25 июня. Сначала власти региона рассматривали возможность проведения мероприятия с ограничениями, но из-за ухудшающейся обстановки с новыми случаями заболевания фестиваль решили отменить. Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области

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