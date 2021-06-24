Вакцина от коронавируса закончилась в Екатеринбурге

В Свердловской области на сегодняшний день доз вакцины немного, в Екатеринбурге вакцина совсем закончилась. Всё, что осталось, распределили между теми, кто давно записан на вакцинацию, сообщает в своём Instagram Куйвашев.
В данный момент на склад ГАУ «Фармация» поступило 36 тысяч доз вакцины «Спутник V». Уже завтра, 25 июня, вакцину будут распределять по больницам. Оперштаб дал обещание в ближайшее время отправить в регионы 4 миллиона доз вакцины «Спутник Лайт», в том числе и в Свердловскую область.
Также губернатор области пообещал, что пока в регион не прибудет вакцина, обязательную вакцинацию ни для кого не введут, а также он попросил работодателей повременить со стимулированием сотрудников.
Кроме того, Куйвашев порекомендовал записываться на вакцинацию в городские поликлиники, так как это сэкономит гражданам время и даст возможность избежать ненужных в данной обстановке очередей в торговых центрах.
Напомним, в мае 2021 года в больницы Нижнего Тагила поступила партия вакцины «КовиВак». На тот момент полную вакцинацию прошли 403,6 тысяч свердловчан.