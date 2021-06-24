Вакцинировать детей и подростков от COVID-19 разрешила ВОЗ

Детям и подросткам вакцинироваться от коронавируса теперь разрешает Всемирная организация здравоохранения. Однако прививать их следует в менее срочном порядке, в отличие от медицинских работников, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

В 2020 году ВОЗ сообщала, что достаточных данных для вакцинации детей и подростков пока не имеется. В более новых рекомендациях указано, что дети и подростки болеют коронавирусной инфекцией в более лёгкой форме, чем взрослые, пишут «Новые известия». ВОЗ также сообщает, что прививать их нужно не так срочно, как некоторые определённые категории людей, если они не входят в группу с более высоким риском тяжёлого COVID-19. В 2020 году министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждал, что учёные пока только изучают влияние созданной вакцины на организм граждан, не достигших 18-летнего возраста. По этой причине вакцинировать их долго не решались. Напомним, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков недавно сообщил о том, что в регионе планируется обязательная вакцинация свердловчан, работающих в сфере услуг. Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области

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