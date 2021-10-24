Еще 31 пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области

633 свердловчанина получили положительный результат теста на коронавирус за сутки.
Прирост заболевших коронавирусом в Свердловской области на 24 октября составил 633 человека. Всего в регионе почти 152,6 тысячи инфицированных свердловчан. Состояние 1112 госпитализированных оценивается как тяжелое. Из них 581 пациент находится в реанимациях, в том числе 503 свердловчанина подключены к ИВЛ. Еще 8,9 тысячи свердловчан госпитализированы в состоянии средней тяжести.
За последние сутки в России диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 35,6 тысячи человек. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 8,242 миллионов россиян.
COVID-19 унес жизни еще 31 уральца.
Таким образом за последние несколько дней смертность в Свердловской области от коронавируса пошла на убыль. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составляет 7 258.
В России смертность остается на прежнем уровне — за последние сутки от коронавируса скончалось 1072 человека. Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 унес жизни 230,6 тысячи человек.
Побороть болезнь удалось еще 435 свердловчанам.
Таким образом общее количество излечившихся от коронавируса уральцев составило 138,6 тысячи человек.
В России из больниц выписалось на 24 октября еще 22,7 тысячи переболевших коронавирусом человек. Общее количество россиян, победивших болезнь, составляет 7,166 миллионов излечившихся.
Напомним, Минздрав России разрешил одновременно прививаться от гриппа и коронавируса.