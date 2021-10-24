Еще 31 пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области

Прирост заболевших коронавирусом в Свердловской области на 24 октября составил 633 человека. Всего в регионе почти 152,6 тысячи инфицированных свердловчан. Состояние 1112 госпитализированных оценивается как тяжелое. Из них 581 пациент находится в реанимациях, в том числе 503 свердловчанина подключены к ИВЛ. Еще 8,9 тысячи свердловчан госпитализированы в состоянии средней тяжести.