Еще 31 пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области

Еще 31 пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области
Еще 31 пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области
Сегодня, 15:50Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Смертность от коронавируса в Свердловской области идет на спад. Однако количество заболевших продолжает бить все антирекорды.

633 свердловчанина получили положительный результат теста на коронавирус за сутки.

Прирост заболевших коронавирусом в Свердловской области на 24 октября составил 633 человека. Всего в регионе почти 152,6 тысячи инфицированных свердловчан. Состояние 1112 госпитализированных оценивается как тяжелое. Из них 581 пациент находится в реанимациях, в том числе 503 свердловчанина подключены к ИВЛ. Еще 8,9 тысячи свердловчан госпитализированы в состоянии средней тяжести.

За последние сутки в России диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 35,6 тысячи человек. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 8,242 миллионов россиян.

COVID-19 унес жизни еще 31 уральца.

Таким образом за последние несколько дней смертность в Свердловской области от коронавируса пошла на убыль. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составляет 7 258.

В России смертность остается на прежнем уровне — за последние сутки от коронавируса скончалось 1072 человека. Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 унес жизни 230,6 тысячи человек.

Побороть болезнь удалось еще 435 свердловчанам.

Таким образом общее количество излечившихся от коронавируса уральцев составило 138,6 тысячи человек.

В России из больниц выписалось на 24 октября еще 22,7 тысячи переболевших коронавирусом человек. Общее количество россиян, победивших болезнь, составляет 7,166 миллионов излечившихся.

Напомним, Минздрав России разрешил одновременно прививаться от гриппа и коронавируса.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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