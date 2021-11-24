Коллеги «сдали» больного коронавирусом свердловчанина санитарным врачам

Житель Серовского района стал жертвой анонимного звонка — неизвестный сообщил в местный отдел Роспотребнадзора о том, что инфицированный работник одного из предприятий пришел на работу, нарушив самоизоляцию. Нарушителю режима дали штраф в 15 тысяч рублей.

Свердловский областной суд оштрафовал жителя Серовского района за несоблюдение самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина пришел на работу на пятый день болезни — свердловчанин должен был находиться дома, так как у него медики диагностировали коронавирус. Нарушитель пояснил в суде, что у него не телефона, и смс об обязательной самоизоляции пришли на номер супруги. Три дня свердловчанин пролечился, а после того, как температура спала, уралец решил выйти на работу. Однако отрицательный ПЦР-тест он получил только спустя четыре дня после случившегося. О нарушителе местному Роспотребнадзору рассказал один из его коллег — в ведомство поступил анонимный звонок с предприятия. Теперь нарушитель заплатит 15 тысяч рублей штрафа. Штрафами за нарушение самоизоляции грозят родителям екатеринбургских школьников

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