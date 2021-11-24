О симптомах COVID-19 у детей рассказал врач из Екатеринбурга

Заведующий приемным отделением Областной детской клинической больницы Екатеринбурга рассказал, как проявляется COVID-19 у детей. Симптомы, свойственный ОРВИ, встречаются чаще всего, но признаком коронавируса могут быть и боли в животе, тошнота, рвота.

Если в начале пандемии дети переносили коронавирусную инфекцию легко, то с появление новых штаммов они заболевают все чаще. С начала пандемии в Областной детской больнице № 1 от коронавирусной инфекции лечились около тысячи детей. В половине случаев маленькие пациенты переносили COVID-19 тяжело или имели отягчающие сопутствующие болезни, пишет Е1. По словам Сергея Петерса, врача-педиатра из Областной детской больницы, чаще всего с коронавирусом госпитализируют детей, имеющих тяжелые хронические заболевания. А нередко коронавирус выявляют у детей, попавших в больницу с другими болезнями. Но среднетяжелые и тяжелые формы течения COVID-19 у детей и подростков встречаются все чаще. Осложнения инфекции чаще всего затрагивают легкие и сердце. Также у детей чаще, чем у взрослых, случаются тромботические осложнения. Симптомы коронавирусу у детей чаще всего похожи на обычную ОРВИ или грипп, но бывают и другие формы: боли в животе, диарея, рвота. В некоторых случаях дети, у которых диагностировали COVID-19, поступают с подозрением на аппендицит. Врач посоветовал родителям любую ОРВИ у ребенка рассматривать как возможный коронавирус, особенно если в течение двух последних недель он контактировал с заболевшими. Единственным способом исключить ковид остается ПЦР-тест.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter