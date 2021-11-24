Полпред президента УрФО Якушев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Полпред президента УрФО Якушев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
Полпред президента УрФО Якушев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
Сегодня, 12:07Коронавирус COVID-19Фото: Официальный сайт полпредства президента в УрФО
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев был вынужден самоизолироваться после выявления заболевших в его ближайшем окружении. Он будет находиться на карантине, пока не выяснится, является ли он переносчиком вируса.

Владимир Якушев, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, уходит на «дистанционку». Он должен соблюдать режим самоизоляции, так как в его окружении есть заболевшие COVID-19, сообщает РИА «Новости».

По информации пресс-службы уральского полпредства, среди людей, с которыми контактировал Владимир Якушев, выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, поэтому он был вынужден уйти на временную самоизоляцию. При этом полпред президента продолжает выполнять свою работу и осуществляет контроль за выполнением всех его порученией дистанционно.

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КоронавирусЕкатеринбург
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