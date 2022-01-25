Пять тысяч жителей Екатеринбурга изъявили желание вакцинировать своих детей

Об этом рассказал 25 января на брифинге заместитель губернатора области Павел Креков. По его словам, в остальных муниципальных образованиях области – схожая ситуация. На данный момент среди заболевших COVID-19 свердловчан дети составляют 15%. Подростковая вакцинация будет проходить в добровольном порядке, и будет организована разными способами.