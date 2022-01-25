Пять тысяч жителей Екатеринбурга изъявили желание вакцинировать своих детей

Пять тысяч жителей Екатеринбурга изъявили желание вакцинировать своих детей
Пять тысяч жителей Екатеринбурга изъявили желание вакцинировать своих детей
Сегодня, 16:49Коронавирус COVID-19Фото: Pixabay
Около пяти тысяч родителей в Екатеринбурге изъявили желание привить своих детей от коронавируса.

Об этом рассказал 25 января на брифинге заместитель губернатора области Павел Креков. По его словам, в остальных муниципальных образованиях области – схожая ситуация. На данный момент среди заболевших COVID-19 свердловчан дети составляют 15%. Подростковая вакцинация будет проходить в добровольном порядке, и будет организована разными способами.

Кого-то будут приглашать в поликлинику, кого-то будут прививать в учебных заведениях, также будут работать выездные пункты вакцинации. Массовость вакцинации будет зависеть от поставок,отметил Креков.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области ЕкатеринбургКоронавирус
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